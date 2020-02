Grande Fratello Vip, Pago e Serena Enardu delineano la strategia – VIDEO

Ieri notte Pago e Serena Enardu sono stati colti dalle telecamere del Grande Fratello Vip mentre discutevano della strategia da affrontare per le nomination.

L’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Serena Enardu ha cambiato alcune delle dinamiche interne al gioco. Se il primo obiettivo era quello di chiarire i sentimenti che provava per Pago e convincerlo a riprovarci, adesso la nuova concorrente sta cercando di capire come fare a rimanere il più a lungo possibile in gioco. I due, infatti, sono stati colti nel momento in cui cercavano di delineare una strategia vincente per rimanere ancora insieme al GF Vip.

Sia chiaro che fare strategie non è illecito, anzi il gioco prevede proprio che i concorrenti cerchino di capire i favori del pubblico. Ma qual è la strategia di Pago e Serena? Pare che la coppia voglia sfruttare la notorietà di Patrick Ray Pugliese. Proprio Serena ha rivelato a Pago che il pubblico ama molto Patrick e questo le aveva risposto che era chiaro che il coinquilino godesse del favore del pubblico dal risultato delle nomination.

Ieri notte Pago ha consigliato una strategia a Serena, ecco cosa si sono detti:

Pago: “Chi si mette contro uno forte (Patrick)… appena vai in nomination sei finito.”

Serena: “Il pubblico è talmente dalla tua parte che se a te non piace quella persona automaticamente…”

Pago: “Cerca di stagli vicino…”

