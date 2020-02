Fidanzata Enrico Nigiotti, chi è Giulia Diana: età, foto, lavoro, curiosità sulla giovane e avvenente donna.

Psicologa e insegnante di danza, Giulia Diana è la fidanzata del cantante Enrico Nigiotti, ex concorrente di X Factor e dell’edizione 2019 del Festival di Sanremo. Difficile trovare foto che ritraggono insieme la coppia, così come riuscire a carpire curiosità sul loro rapporto, che quindi resta estremamente riservato. L’ex concorrente della scuola di Amici di Maria De Filippi, in ogni caso, ha ammesso di essersi innamorato del lato B della fidanzata ballerina.

Cosa c’è da sapere su Giulia Diana

“Mi piacciono le donne con il lato b scolpito” ha raccontato durante un’intervista il giovane cantautore, che ha anche ripercorso la sua relazione con Elena D’Amario: “A quell’età, a 23 anni, ti innamori sempre e di chiunque. Eravamo ragazzi, e io ho fatto una ragazzata. Tanto più che quell’estate, dopo il programma, lei è partita per l’America e ci siamo lasciati”. Solo a distanza di anni, per Enrico Nigiotti è arrivata una nuova relazione seria con una donna.

Oggi il cantautore – tra i più apprezzati del panorama italiana – e la sua fidanzata Giulia Diana convivono a Livorno, dove lei ha anche investito in una scuola di danza. Di lei, lui dice: “Mi piace la sua indipendenza, non è una che ti sta addosso”. Anche la ballerina ci tiene molto alla sua privacy: il profilo Instagram è privato, mentre su Facebook pubblica foto e video che la ritraggono nella sua attività quotidiana, ma gli scatti con Enrico Nigiotti sono rarissimi.