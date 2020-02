Chi è Gabriella Martinelli: età, carriera e curiosità sulla cantante di Sanremo 2020 che si presenta nella categoria Nuove proposte in duetto con Lula.

Considerata tra le nuove leve del cantautorato italiano femminile, la cantautrice di origini pugliesi ma nata a Roma Gabriella Martinelli ha una lunga gavetta alle spalle, fatta anche di un tour europeo come busker e di partecipazioni a un numero non quantificabile di concerti e concorsi per giovani voci emergenti. Tra questi, Premio L’Artista che non c’era 2018; Premio Bindi 2015; Musicultura nel 2014. È stata tra gli artisti del Tenco Ascolta 2018.

Cosa sapere sulla giovane cantautrice Gabriella Martinelli

Giovane cantautrice che si sta affermando negli anni, la songwriter pugliese partecipa il 3 agosto 2019 a una puntata speciale tutta al femminile di “Techetechetè Superstar”, su Raiuno. In precedenza aveva già partecipato a trasmissioni televisive. In particolare, a The Voice of Italy in onda su Rai 2 nel 2013. Pubblica il suo album d’esordio “Ricordati di essere felice” per l’etichetta Toto Sound Records nel 2015.

Dopo altri tre anni di concerti in giro per l’Italia, nel 2018 esce il suo secondo disco: La pancia è un cervello col buco. Si tratta di un album che racconta l’universo femminile e il bootleg è impreziosito dai disegni di Antonio Pronostico. Gabriella Martinelli è stata inserita anche tra le voci Italiane del Come to my home, progetto nato in Africa che tiene insieme arti, culture e nazionalità differenti. Tra le collaborazioni anche quella con la compagnia Todomodo e il cantautore Eugenio Finardi nella presentazione dell’opera rock Musica Ribelle al Teatro La Pergola di Firenze.