Chi è Fasma: età, carriera e vita privata del rapper che fa emo trap e che calca stasera il palco del Festival di Sanremo 2020.

Esponente della cosiddetta emo trap, un genere musicale molto seguito negli Usa, Fasma è un rapper italiano che è diventato famoso grazie anche ai social e a Youtube in particolare. Il 2 novembre del 2018 è uscito il suo album d’esordio, “Moriresti per vivere con me?”, anticipato dai singoli “Lady D.”, “Monnalisa” e “M. Manson”. Proprio quest’ultimo brano rappresenta un caso mediatico.

Chi è il rapper italiano Fasma

Infatti è grazie a questo pezzo con più di cinque milioni di visualizzazioni su YouTube che è diventato molto famoso. Sono in tanti a sottolineare infatti che già prima del suo primo live in Piazza del Popolo a Roma i giovanissimi già lo ascoltavano. La partecipazione al Wind Summer Festival lo ha poi sdoganato come fenomeno anche fuori dalla Capitale.

Vero nome Tibero Fazioli, classe 1996, nel 2016 ha fondato la crew WFK insieme al suo attuale produttore GG, Barak da Baby e il suo manager Tommy l’Aggiustatutto. Il ‘battesimo’ ufficiale è datato 17 dicembre 2016. L’anno successivo, arrivano i primi fortunatissimi singoli. Nel giro di poco tempo, quindi, la popolarità e il disco d’esordio uscito con WFK Empire e Sony Music. Nell’autunno 2019, partecipa a Sanremo Giovani, rientrando nella lista dei 20 finalisti.