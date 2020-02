Elettra Lamborghini | chi è il padre Tonino Lamborghini | storia e vita privata

Chi è Tonino, il padre della famosa Elettra Lamborghini ed erede dello storico marchio di auto conosciuto in tutto il mondo.

Tonino Lamborghini è il padre di Elettra, la nota cantante e showgirl che prende parte da concorrente a Sanremo 2020. Lui è un imprenditore nato a Cento, in provincia di Ferrara, il 13 ottobre 1947 da Ferruccio, il fondatore della nota casa d’auto di lusso, presente però anche in altri settori.

LEGGI ANCHE –> Elettra Lamborghini, Musica (e il resto scompare): testo e analisi della canzone

A differenza della sua estroversa figlia (nata nel 1994), papà Tonino quasi mai ha dato modo di fare parlare di sé. Anche se di recente, ad ottobre 2019, è uscita fuori una voce che lo vorrebbe avere una figlia illegittima. Si tratta della 30enne Flavia, che sarebbe nata da una relazione con Rosalba, una napoletana. Ne aveva parlato in particolare la trasmissione di Canale 5 ‘Live – Non è la D’Urso’.

LEGGI ANCHE –> Elettra Lamborghini, scandalo a Sanremo: ecco cosa tiene sul comodino

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Elettra Lamborghini padre, chi sono gli altri figli di lui

Nel 1974 si laurea in Scienze Politiche Economiche all’Università di Bologna, per poi entrare subito nell’azienda di famiglia. In poco tempo ottiene le nomine dapprima a presidente di Lamborghini Oleodinamica S.p.A. e poi anche di vicepresidente e presidente di Lamborghini CALOR S.p.A. Nel 1981 fonda anche la “Tonino Lamborghini Style and Accessories”, marchio di creazione di accessori di lusso. Un qualcosa di totalmente diverso dai motori. Quindi pelletteria, orologi, occhiali, abbigliamento e quant’altro. Inoltre gestisce il prestigioso marchio di famiglia nel mondo. Per quanto riguarda la vita privata, Tonino Lamborghini ha avuto cinque figli dalla moglie Luisa Peterlongo. Sono la già citata Elettra Miura, poi Lucrezia, Ferruccio e le due gemelle Flaminia e Ginevra. Ferruccio in particolare è pilota di auto Moto2.

LEGGI ANCHE –> Elettra Lamborghini spiazza tutti: foto senza biancheria su Instagram