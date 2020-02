Fidanzata Francesco Gabbani, chi è Dalila Iardella: età, foto, lavoro della donna che accompagna da tempo il cantante impegnato a Sanremo 2020.

I due stanno insieme da 6 anni e di lei non si sa molto. Entrambi del resto tengono molto alla loro privacy. Dalila fa la tatuatrice e di tattoo sul suo corpo ce ne sono diversi. La donna è stata ospite a ‘Che Tempo che Fa’ in questa stagione e ha parlato di come l’amore con Gabbani sia contraddistinto da alti e bassi, da “litigi che fanno bene”. Una cosa che alla fine rappresenta il sale in ogni rapporto sentimentale. L’età giusta non è nota, ma sembra che Dalila sia coetanea di Francesco.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dalila Iardella, con Francesco quante liti

Ed entrambi sono originari di Carrara. Diverte un pò il fatto che, mentre lei di tatuaggi ne ha diversi, il cantante invece ne è privo. Lui riguardo ai litigi ha detto in tempi recenti che sempre tutto si concludeva “con uno dei due che se ne andava di casa urlando per sbollire la rabbia”. Ma la convivenza prosegue in maniera stabile ed all’insegna dell’equilibrio. Anche il fatto che il vincitore di Sanremo abbia raggiunto una certa popolarità firmando un contratto discografico importante avrà certamente contribuito a portare la serenità spesso tanto cercata. Ovviamente mai sono stati riscontrati episodi di tradimento. Entrambi sono molto fedeli ed il rispetto rappresenta un pilastro di tutto.