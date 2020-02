Bambino batte la leucemia, ma dopo una settimana muore

Un bambino di sei anni, considerato da tutti un piccolo supereroe, riesce a sconfiggere la leucemia. Ma dopo una settimana dal via libera muore, il suo corpo troppo indebolito.

Il piccolo Zach aveva combattuto la leucemia, ma il suo corpo era troppo indebolito per riuscire a lottare contro l’infezione che l’ha colpito una settimana dopo il via libera dai medici. La madre, Nabila Mughal-Martin, di anni 36, è devastata. Il piccolo aveva combattuto come un supereroe, sempre col sorriso, nonostante i tremendi dolori. Era stato diagnosticato a soli due anni con una leucemia linfoblastica acuta (ALL), ed aveva dovuto affrontare per oltre tre anni la chemioterapia.

Ricaduta dopo la leucemia: Zach muore a 6 anni

Due giorni prima del suo compleanno il piccolo Zach aveva avuto una ricaduta ed era stato sottoposto ad un altro ciclo di chemioterapia, che l’aveva finalmente messo in remissione, ma necessitava un trapianto di midollo spinale. Nella famiglia di Zach non c’erano donatori, ma l’Ospedale Pediatrico di Birmingham ne aveva trovato uno. Il piccolo però contrae un’infezione e muore dopo soli sette giorni. La madre, Nabila, che ha altri due figli (Amelia, di 5 anni e Noah, di 15 mesi) dice che vuole mantenere in vita la memoria del piccolo Zach il più a lungo possibile. Zach amava leggere e la donna vuole creare un posto dove i bambini possano andare, fuori dalle classi, per giocare e imparare. La famiglia è supportata dalla scuola dove andava Zach e stanno aiutando a raccogliere 5,000 sterline per i bambini della comunità di Stenson Field, a sud di Derby.

