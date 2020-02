Alice Fornaciari: chi è e cosa fa la figlia maggiore di Zucchero

La figlia maggiore di Zucchero si chiama Alice Fornaciari: chi è e cosa fa nella vita, tutto sulla giovane donna, passioni e professione.

Classe 1981, Alice Fornaciari è la figlia maggiore del cantante Adelmo, noto come Zucchero e di Angela Figliè. La coppia ha avuto un’altra figlia, Irene, nata nel 1983.

Contrariamente alla sorella minore, che ha seguito le orme del padre e fa la cantante, di Alice Fornaciari si sa molto meno, anche se in passato ha collaborato col suo papà.

Chi è Alice Fornaciari: tutto sulla figlia maggiore di Zucchero

Ad esempio, alla fine degli anni Novanta, le due figlie di Zucchero collaborano alla scrittura delle musiche del brano ‘Puro Amore’, il cui testo è del cantante insieme al noto paroliere Pasquale Panella. Il brano è stato inciso in inglese prima come If Not Tonight e in seguito nel 2004 col titolo Pure Love, col bluesman che ha duettato con Dolores O’Riordan.

Negli anni, Alice Fornaciari ha seguito una propria strada e oggi è disegnatrice e creatrice di gioielli, titolare della boutique “Vertigini in fiore” a Sarzana. Il negozio ha anche una pagina Instagram. Riguardo questa sua passione, la giovane donna ha spiegato in una vecchia intervista: “Tutti i gioielli li disegno io, utilizzando alluminio, ottone e perline. È sempre stata la mia passione”. Tra coloro che hanno indossato i gioielli della figlia di Zucchero c’è anche la collega del padre, Malika Ayane.