Adelmo Blue Fornaciari, chi è: età, lavoro, vita privata del figlio di Zucchero

Adelmo Blue è il figlio del grande Zucchero Fornaciari e della sua seconda moglie Francesca Mozer. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Adelmo Blue Fornaciari ha 22 anni ed è il figlio del grande Zucchero Fornaciari. Mai in questo caso il nome è “tutto un programma”: è evidente il richiamo a quel blues che ha cambiato la vita all’artista facendo entrare nella storia della musica italiana (e non solo). Secondo i ben informati, tra l’altro, il cantante chiama il figliolo semplicemente Blue.

L’identikit di Adelmo Blue Fornaciari

Di Adelmo Blue Fornaciari sappiamo che è nato nel 1998 dalle seconde nozze di Zucchero (reduce da una gravissima depressione causata dal divorzio dalla prima moglie) con Francesca Mozer, ed è il terzogenito del cantautore (la prima consorte gli ha dato due figlie, Alice e Irene). E che sta muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo come attore. Su di lui si trovano poche foto in rete (da una delle quali si può dedurre che è o è stato innamorato di una graziosa biondina), e non risultano profili social ufficiali né ufficiosi. Ma se buon sangue non mente ne sentiremo ancora parlare…

EDS