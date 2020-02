Stasera in tv film – Ma che bella sorpresa: cast, trama e trailer del film

Il film di oggi, 4 febbraio, è intitolato Ma che bella sorpresa, una commedia romantica con un pizzico di erotismo: cast, trama e una scena tratta dal film

Dopo l’ennesima delusione amorosa, Guido incontra la donna perfetta, forse troppo bella per essere vera.

La pellicola inizierà alle ore 21.20 su Canale 5.

Ma che bella sorpresa, trama

Guido è un sognatore e forse, proprio per il fatto di essere un incallito romantico, le sue relazioni si concludono sempre malamente. Professore di italiano milanese si era trasferito a Napoli per la fidanzata Anna, dalla quale viene lasciato senza troppi complimenti all’inizio della storia raccontata dalla pellicola. La ragazza non solo lo lascia per un altro, ma lo ha anche tradito, rimanendo incinta.

Nonostante il supporto di Giovanni e Carla, suoi genitori, e del migliore amico e collega Paolo (FranK Matano), l’insegnante fatica a riprendersi. Un giorno però incontra una donna bellissima che sembra conoscerlo nel profondo, come mai gli era accaduto sino ad allora. Guido si innamora perdutamente di Silvia, ma la perfezione di questo rapporto andrà presto in pezzi. La famiglia del sognatore inizierà, infatti, a dubitare dell’esistenza di Silvia, mettendo in crisi lo stesso Guido.

Nella vita già caotica del professore, interviene anche un’altra donna a complicare le cose.

Ma che bella sorpresa, cast:

Claudio Bisio (Guido)

Frank Matano (Paolo)

Valentina Lodovini (Giada)

Renato Pozzetto (Giovanni)

Ornella Vanoni (Carla)

Chiara Baschetti (Silvia)

Galatea Ranzi (Psichiatra)

Franco Pinelli (Osvaldo)

Anna Ammirati (Anna)

