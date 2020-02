Stasera in tv film – Big Hero 6: trama e trailer del film di oggi 4 febbraio

Big Hero 6, film d’animazione Disney, con i suoi personaggi ci porta a conoscere la robotica e i buoni sentimenti: trama e trailer

Ispirato all’omonimo fumetto Marvel, Big Hero 6 è il film d’animazione Disney, diretto da Don Hall e Chris Williams che stasera in televisione ci porterà in un mondo fantastico e… robotico.

Un film realizzato con cura

La pellicola animata nel 2015 ha ottenuto l’Oscar nella categoria miglior film d’animazione. Per realizzare il film ci sono voluti 5 anni, 2 dei quali solo per scrivere la storia. Ogni sequenza è composta da oltre 1000 disegni (20.000 in tutto) e gli effetti speciali sono curati sin nel minimo dettaglio. Il film ha incassato oltre i 650 milioni di dollari.

Big Hero 6, trama

Il cartoon è ambientato a San Fransokyo (città futuristica il cui nome è dato dal mix fra San Francisco e Tokyo).

Il geniale adolescente Hiro Hamada si è diplomato a 14 anni ed è estremamente consapevole delle sue capacità, tanto da risultare spesso arrogante. Esperto di robotica, il 14enne si rapporta con il fratello maggiore (anche lui estremamente intelligente) come un ragazzo della sua età, ossia con irriverenza e al tempo stesso grande ammirazione. Suo modello, anche se Hiro non lo ammette, ha imparato da Tadashi a gestire a pieno le proprie capacità.

Un giorno Tadashi porta con sé il fratello minore al San Fransokyo Institute of Technology, luogo dove Hiro saprà distinguersi. Il ragazzino, infatti, porta alla serata il suo progetto, ossia dei micro robot, comandati telepaticamente da un controller, in grado di assumere aggregandosi qualsiasi forma.

Hiro sbalordisce tutti, viene ammesso all’istituto e trova anche consenso nell’imprenditore Alistair Krei, potenziale acquirente per i suoi microbot.

Divampa improvvisamente un incendio e tutti fuggono dall’Istituto tranne Tadashi che muore nel tentativo di compiere un gesto altruistico. Dopo la morte del fratello, Hiro perde il suo caratteristico entusiasmo e si chiude in se stesso. Fattosi male a un piede, in camera sua fa un’esclamazione di dolore e questa attiva Baymax, robot progettato per dare assistenza medica e sanitaria. Il Baymax era stato portato a casa dal fratello poco prima di morire.

