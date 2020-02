Sorpresa a Uomini e Donne, Gemma torna indietro nel passato

Nella puntata in onda oggi 28 gennaio di Uomini e Donne Trono Over, ci sarà una sorpresa per Gemma. La corteggiatrice si emoziona quando mandano in onda delle immagini del suo passato.

Nella puntata che andrà in onda su Canale 5 si inizia con una Tina Cipollari, chiaramente in difficoltà quando le viene chiesto di pesarsi. La puntata si sposta poi su Gemma Galgani, la quale aveva scelto di non frequentare più Marcello. In un video che viene mandato in onda dalla De Filippi, Gemma confessa di sentire la mancanza di qualcuno che sia realmente interessato a lei. Tina però, come sempre, non è toccata dalle lacrime di Gemma e continua a criticarla per la scelta della corteggiatrice di frequentare sempre uomini più giovani. Inoltre, la Cipollari accusa Gemma di essersi fatta nel corso degli anni, delle punturine alle labbra, per mantenere l’aspetto giovanile. Gemma nega e lo studio manda in onda le prime immagini della donna nei loro studi anni fa, sotto richiesta di Tina.

Le immagini del suo passato fanno commuovere Gemma

Il pubblico, messo di fronte alle foto, sembra parteggiare per Gemma non notando molte differenze in com’era anni fa e com’è adesso. Nel vedere immagini e filmati la dama torinese si emoziona, ricordando i momento che ha trascorso nel programma con le amiche che oggi non sono più in studio. Ma per Gemma le sorprese non sono finite: arriva un nuovo corteggiatore. Quando l’uomo si presenta Gemma non perde occasione per chiedergli subito l’età. Nello scoprire che i due sono coetanei, l’interesse della dama sembra diminuire ma gli dà comunque la possibilità di presentarsi.

A Gemma Galgani, del Trono Over di Uomini e Donne, viene offerta l’opportunità di iniziare una nuova conoscenza. L’uomo che vuole corteggiarla è un musicista e dice di amare la sua sensibilità e Gemma, colpita, decide di iniziare la nuova frequentazione.

