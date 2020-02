Sanremo 2020 | il programma delle 5 serate | ospiti ed esibizioni

Il programma completo di Sanremo 2020 serata per serata, con le presenze dei cantanti in gara, degli ospiti e delle conduttrici che affiancheranno Amadeus.

Comincia stasera Sanremo 2020, con Amadeus che aprirà le danze cercando di spazzare via tutte le polemiche delle scorse settimane. Il conduttore televisivo cercare di portare semplicità ed allegria, con lo stile che lo contraddistingue.

LEGGI ANCHE –> Sanremo: i bookmakers puntano su Anastasio, ecco invece gli sfavoriti

Lui ha affermato di sentire la responsabilità del Festival, in particolar modo di quello che gli è stato affidato, il numero 70 della storia. In conferenza stampa alla vigilia del via di Sanremo 2020, Amadeus ha anche affermato: “Siamo obbligati – e con piacere – a celebrare il passato, ma sempre con uno sguardo all’oggi ed al domani. Ho pensato ad un Festival imprevedibile con tanti amici che mi aiuteranno, quali Fiorello, Roberto Benigni e Tiziano Ferro. Fiorello nemmeno io so che farà, sapete tutti quanto sia esplosivo”.

LEGGI ANCHE –> Vincenzo Mollica, ultimo Sanremo: “Sono molto malato” – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sanremo 2020 programma, la scaletta giorno per giorno

Martedì 4 febbraio: via con 12 big. Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Rita Pavone, Riki, Vibrazioni e Alberto Urso.

Seguiranno le quattro nuove proposte: Gioia, Fadi, Leo Gassman e Tecla Insolia.

Ospiti: Al Bano e Romina, poi Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria ed Emma Marrone, che faranno parte del film di Gabriele Muccino ‘Gli Anni più belli”. Emma canterà anche un brano del suo ultimo album ‘Fortuna’ oltre ad un medley dei suoi successi.

Ad affiancare Amadeus nella prima serata ci saranno Diletta Leotta e Rula Jebreal. Previsto anche un intervento di Gessica Notaro.

LEGGI ANCHE –> Emma Marrone a Sanremo: arriva l’annuncio ufficiale

Mercoledì 5 febbraio

Big in gara: Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Junior Calli, Levante, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Tosca.

Nuove Proposte: Fasma, Gabriella Martinelli e Lula, Marco Sentieri e Matteo Faustini.

Ospiti: il quartetto originale dei Ricchi e Poveri (Angela Brambati, Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Marina Occhiena, a 50 anni esatti dal secondo posto per ‘La prima cosa bella’). Poi Zucchero e Gigi D’Alessio.

Affiancheranno Amadeus le telegiornaliste del Tg1, Emma D’Aquino e Laura Chimenti, oltre a Sabrina Salerno.

LEGGI ANCHE –> Sanremo, Bugo spara a zero sul Festival e poi: “Gabbani m***a”

Giovedì 6 febbraio

Serata dei duetti con le cover di vecchi, grandi successi.

Elodie e Aeham Ahmad

Elettra Lamborghini e Myss Keta

Raphael Gualazzi e Simona Molinari

Alberto Urso ed Ornella Vanoni

Marco Masini ed Arisa

Enrico Nigiotti e Simone Cristicchi

Michele Zarrillo e Fausto Leali

Rita Pavone ed Amedeo Minghi

Tosca e Silvia Perez Cruz

Achille Lauro ed Annalisa

Bugo e Morgan

Irene Grandi e Bobo Rondelli

Le vibrazioni e Canova

Levante con Francesca Michelin e Francesco Mandelli

Poi Tiziano Ferro duetterà con Massimo Ranieri e Fiorello. Accanto ad Amadeus ecco Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu. Ospiti Roberto Benigni, Lewis Capaldi e Mika.

LEGGI ANCHE –> Sanremo | Ricchi e Poveri insieme al Festival, chi è il manager che li ha riuniti

Venerdì 7 febbraio

Tutti i big canteranno sul palco di Sanremo 2020 nella penultima serata del Festival. Si esibiranno anche 4 tra le 8 nuove proposte rimaste, e ne rimarranno solo due, a seguito della votazione di Giuria Demoscopica (33% di incidenza), Sala Stampa (33%) e Televoto (34%). Verrà poi decretato il vincitore.

Ospiti Ghali, Johnny Dorelli, Dua Lipa e Gianna Nannini.

Sabato 8 febbraio

Nell’ultima serata ancora sfida tra tutti i big, con un voto che farà media con quello delle precedenti serate e porterà alla creazione di una nuova classifica. L’obiettivo è ottenere tre finalisti, che si sfideranno sempre con il sistema misto Giuria Demoscopica, Sala Stampa e Televoto. Con Amadeus il solito duo Tiziano Ferro-Fiorello, come donne presenti Francesca Sofia Novello, Sabrina Salerno, Diletta Leotta e Mara Venier. Gli ospiti attesi saranno il cast de «La mia banda suona il pop» (Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi), che presenteranno il nuovo film di Fausto Brizzi, e Biagio Antonacci.