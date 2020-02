Sanremo 2020: i bookmakers puntano su Anastasio, ecco invece gli sfavoriti

A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo i bookmakers puntano con decisione sulla vittoria di Anastasio, molti invece quelli senza chance di vittoria.

In pieno stile britannico sono già cominciate le scommesse per indovinare il vincitore del Festival di Sanremo. Le principali agenzie di scommesse hanno infatti pubblicato le quotazioni sulla possibile vittoria dei concorrenti sebbene nessuno di loro sia ancora salito sul palco e abbia avuto modo di esibirsi. Le quotazioni, infatti, si basano sia sulla popolarità del cantante che sui pareri dei giornalisti che hanno avuto modo di ascoltare i brani in anteprima.

Osservando le quotazioni appare chiaro che c’è già un favorito. Si tratta del vincitore della dodicesima edizione di X-Factor, Anastasio. Il rapper viene dato a 4.50 da Snai e Sisal a 5.00 da Eurobet. A contendere la vittoria dell’artista che presenterà il brano inedito ‘Rosso di rabbia’ ci sarebbero solamente i vincitori delle due serate dedicate alle nuove proposte. Scelta che ripercorre quanto successo lo scorso anno quando a vincere fu proprio uno dei due ragazzi promossi tra i big. Per la Snai si dovrebbe puntare forte sugli Eugenio in via di Gioia dati a 2,75 (anche Eurobet è d’accordo), mentre per Sisal Fasma sarebbe il favorito a 2,75.

Sanremo 2020: ecco i candidati all’ultimo posto secondo le agenzie di scommesse

Se per i primi posti si trovano più o meno tutti d’accordo, c’è più lotta per chi arriverà in fondo alla classifica. Secondo le quotazioni Piero Pelù è uno dei cantanti che potrebbe finire in fondo alla classifica: Snai e Sisal danno la sua vittoria a 50,00 mentre Eurobet la da a 51,00. Stesse quotazioni per Riki, mentre Rita Pavone per Snai ha ancora meno chance (quota 75,00) e Stanleybet la sceglie come più quotata per l’ultimo posto a 4,00; la seguono a 6,50 proprio Piero Pelù e Riki, stavolta in compagnia di Jannacci e le Vibrazioni.

Anche per Snai e Sisal Jannacci non ha molte speranze di arrivare nella parte alta della classifica, mentre Eurobet scommette che gli ultimi saranno le Vibrazioni, Enrico Nigiotti ed il duo Morgan-Bugo, tutti e tre piazzati a 51,00. Possibili sorprese di questo Sanremo sarebbero invece Elettra Lamborghini ed il contestatissimo Junior Cally, dati rispettivamente a 33,00 e 36,00.