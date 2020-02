Sanremo 2020, Antonio Maggio: il cantante in duetto con Gessica Notaro

Ospite a Sanremo 2020, Antonio Maggio vincitore della categoria giovani nel 2013: chi è il cantante in duetto con Gessica Notaro.

Classe 1986, Antonio Maggio ha già partecipato al Festival di Sanremo nel 2013, vincendo la sezione Giovani, col brano ‘Mi servirebbe sapere’. Nel 2020 torna a Sanremo da ospite, insieme a Gessica Notaro.

L’inedita coppia presenta fuori concorso, come ospiti della prima serata, un brano scritto dallo stesso Antonio Maggio insieme a Ermal Meta, uno dei più apprezzati cantanti e autori italiani, che ha già vinto Sanremo nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro e vi ha partecipato l’anno prima con ‘Vietato Morire’, vincitore del premio Mia Martini.

Chi è Antonio Maggio, presente a Sanremo in coppia con Gessica Notaro

Il titolo della canzone è ‘La Faccia e il Cuore’, che il direttore artistico del Festival ha definito “un manifesto di quello che di drammatico Gessica ha subito tre anni fa”. Il brano, secondo quanto scrive Rockol, sarebbe stato presentato dalla coppia ad Amadeus, ma sarebbe stato scartato. Il cantautore salentino ha provato la strada di Sanremo già nel 2005, nemmeno 20enne, dopo aver partecipato nel 2003 a Castrocaro. Nel 2007, insieme a Antonio Ancora, Michele Cortese e Raffaele Simone fonda gli Aram Quartet, con cui partecipa – vincendo – alla prima edizione di X-Factor.

Il gruppo però non ottiene il successo sperato e nel giro di qualche anno la Sony non rinnova il contratto e i quattro intraprendono carriere diverse. Nel 2011, Antonio Maggio firma per la Rusty Records e due anni dopo vince il Festival di Sanremo nella categoria Giovani. Il brano anticipa il disco ‘Nonostante tutto’, il primo da solista. L’anno dopo esce il disco L’Equazione, che oltre al singolo omonimo contiene duetti con Clementino e Moreno. Successivamente, del cantautore salentino si perdono un po’ le tracce: nel 2016, esce il singolo inedito Amore Pop, tre anni dopo Il Maledutato. Ora il ritorno a Sanremo, addirittura da ospite nella serata di apertura, insieme appunto a Gessica Notaro.