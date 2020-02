Sanremo 2020, Al Bano e Romina da urlo: tutto l’Ariston in piedi, tutti commossi per un tuffo negli anni ’80 e nel passato.

Un medley dei grandi successi della coppia, un evento raro che scalda i cuori e fa alzare tutto il pubblico dell’Ariston in preda al delirio. Senza contare che Al Bano e Romina vengono presentati da loro figlia Romina jr che era nella pancia della mamma 33 anni fa quando cantavano Nostalgia Canaglia sul palco dell’Ariston.

Al Bano e Romina, l’inedito scritto da Malgioglio

Poi il primo inedito della coppia dopo 25 anni dall’ultima volta. La canzone scritta da Cristiano Malgioglio è orecchiabile. Di certo non può essere all’altezza dei successi del passato passati alla storia della musica italiana. Polemiche online anche per il fatto che l’inedito lo abbiano cantato in playback. Il pubblico non apprezza questa scelta e lo fa capire chiaramente con molti messaggi di rimprovero online.