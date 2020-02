Rula Jebreal, chi è l’ex marito Arthur G Altschul Jr: foto, lavoro, vita privata

Conosciamo meglio la storia di Arthur G Altschul Jr, ex marito di Rula Jebreal: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’uomo

Arthur G Altschul Jr è stato il marito di Rula Jebreal. Ha lavorato nell’investment banking, nel capitale di rischio e come membro dell’alta direzione di una società di assistenza sanitaria quotata in borsa. Dal 1992 al 1996, poi, lavora presso SUGEN, Inc. ricoprendo il ruiolo di Senior Director of Corporate Affairs. Dal 1985 al 1991, Altschul ha lavorato nei dipartimenti di trading azionario e del reddito fisso presso Goldman, Sachs & Co. e ha anche lavorato nel dipartimento di ricerca azionaria presso Morgan Stanley & Company. È presidente del consiglio di amministrazione di Soliloquy e Medrium; inoltre, è presidente del consiglio di amministrazione di Overbrook Management Corporation. Altschul è direttore della General American Investors Company, Inc. dal 1995 e quello di Diversified Natural Products, Inc., Delta Opportunity Fund, Ltd., The Overbrook Foundation e ValiGen NV. Da dicembre 1992 a dicembre 2012 è stato direttore di Medicis Pharmaceutical Corp. Infine, è anche membro del consiglio di amministrazione del Child Mind Institute. È membro del New York Council for Humanities. Altschul ha conseguito un B.S. della Columbia University in Computer Science.

Rula Jebreal, chi è l’ex marito Arthur G Altschul Jr: vita privata

Nel 2013 Arthur Altschul Jr., figlio di un partner della GOLDMAN SACHS, sposa Rula Jebreal. Dopo poco, però, il loro matrimonio termina nel giugno 2016 con i due che divorziano.