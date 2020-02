Rula Jebreal, chi è la figlia Miral Rivalta: foto, lavoro, vita privata

Conosciamo meglio la figlia di Rula Jebreal Miral Rivalta: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della ragazza

Miral Rivalta è la figlia della giornalista palestinese Rula Jebreal e dello scultore bolognese Davide. Laureata all’Accademia delle Belle Arti di Bologna, Miral ha la passione per la cucina. Ha frequentato l’Elisabeth Irwin High School, ha viaggiato molto nella sua vita preferendo poi terminare gli studi in Italia. Il suo nome compare nel romanzo scritto dalla madre, “La strada dei fiori di Miral” del 2004,: dopo sei esce anche il film “Miral”, con una doppia produzione francese e israeliana, scritto proprio da Rula Jebreal e interpretato dall’attrice e modella Freida Pinto.

Rula Jebreal, chi è la figlia Miral Rivalta: vita privata

Non si sa se sia meno o fidanzata: su Instagram ci sono foto con un compagno, ma risalgono allo scorso anno. Parte spesso per l’America, volando dalla mamma che vive a New York. Ama fare delle lunghe passeggiate, mentre sul suo profilo privato ha una foto al fianco di Barack Obama. Ha un rapporto speciale con la sua mamma e con i nonni.