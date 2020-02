Roger Waters a Sanremo 2020: colpaccio alla prima serata – VIDEO

Il fondatore dei Pink Floyd, Roger Waters, a Sanremo 2020: colpaccio alla prima serata sul palco dell’Ariston, l’intervento in un video.

Colpaccio di Sanremo 2020: stasera il messaggio video inviato al festival da Roger Waters. Lo storico componente dei Pink Floyd invierà un messaggio augurale al pubblico dell’Ariston.

Questo è stato possibile grazie all’impegno di Rula Jebreal, la giornalista amica del noto musicista. “È un regalo che Rula ha fatto a noi che amiamo molto la musica”, ha spiegato Amadeus.

L’atteso intervento a Sanremo di Roger Waters

Non è noto il contenuto del messaggio dell’icona del rock mondiale al Festival di Sanremo, ma quasi sicuramente si tratterà di un augurio in vista di questa edizione numero 70. Sarà uno dei momenti clou di questa serata, dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. Toccherà l’argomento Rula Jebreal, lo farà anche Gessica Notaro, che duetterà con Antonio Maggio, in un brano scritto per lei dal cantautore salentino insieme a Ermal Meta.

Lo storico co-fondatore, bassista e cantante dei Pink Floyd dovrebbe anticipare o seguire l’intervento della giornalista Rula Jebreal. Classe 1943, Roger Waters, nel 2017-18, ha portato in giro un tour dal forte contenuto politico ed umanitario, dal titolo “Us+them”. Nel tour spazio anche a brani particolarmente significativi contenuti nell’album ‘Animals’. Dal tour ne è nato un docufilm, presentato lo scorso anno alla mostra del cinema di Venezia.