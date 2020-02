Roger Waters, chi è: età, carriera, vita privata del cantautore

Roger Waters è il bassista diventato una leggenda vivente con i Pink Floyd. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Il nome di Roger Waters è legato indissolubilmente a quello dei Pink Floyd: il bassista è diventato una leggenda vivente suonando con la mitica band, di cui è stato l’ultimo ambasciatore. Conosciamolo più da vicino, visto anche che avremo la fortuna di vederlo al Festival di Sanremo 2020!

L’identikit di Roger Waters

George Roger Waters è nato il 6 settembre 1943. Studente di architettura al Regent Street Polytechnic, ha abbandonato presto i libri per imbracciare la chitarra spagnola. Anche in questo caso, però, dopo aver preso qualche lezione si conferma come uno studente poco disciplinato e difficile da “inquadrare” tra obblighi e doveri. Waters era ed è rimasto molto legato all’Italia perché proprio qui, ad Anzio, perse la vita suo padre Eric Fletcher Waters, morto in battaglia nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Da adulto l’artista ha voluto visitare i luoghi dove era passato il papà nei terribili anni del conflitto.

Decisivo per George Waters è stato l’incontro con Syd Barrett, Rick Wright e Nick Mason. Così nacquero i Pink Floyd (il nome del gruppo nasce come tributo al jazzista Pink Anderson e al bluesman Floyd Council). Per il motivo sopra accennato, nelle canzoni di Roger Waters quello della guerra è un tema ricorrente. Uno delle sue canzoni più belle scritte Us and Them (album The Dark Side Of The Moon), è stata composta in onore di suo padre. Ma l’elenco dei dischi storici, a partire da The Wall, è lunghissimo…

Musicista ed bassista “cult” dei Pink Floyd, dopo lo scioglimento della band (e il lungo strascico di battaglie legali) Roger Waters ha continuato a portare in tour i grandi successi composti con David Gilmour e – il vecchio adagio ci sta tutto – compagnia bella. Non tutti sanno però che gli inizi della carriera da solista di George Waters non sono stati affatto semplici. I Pink Floyd, sempre restii alla troppa notorietà, evitavano di farsi vedere in volto durante i loro concerti, grazie a un sapiente e complesso gioco di luci. Così, quando Waters cominciò a presentarsi da solo nessuno lo riconosceva… prima che iniziasse a suonare. Oggi però l’inconveniente è stato superato e il Nostro continua a suonare in giro per il mondo facendo sempre registrare il tutto esaurito.

Per quanto riguarda la vita privata, Roger Waters ha avuto come prima moglie Judy Trim: i due si sposarono nel 1969, salvo poi divorziare sei anni dopo. Già nel 1976, però, il musicista è convolato a nozze con Caolyne Christie, madre di di Harry e India Waters. Nel 1993, un anno dopo il secondo divorzio, Waters ha preso in moglie Priscilla Phillips… ma anche in questo caso la love story è terminata con il divorzio. Nei primi anni Duemila, infine, si è legato sentimentalmente a Laurie Durning: stavolta, però, prima di portarla all’altare ha deciso di aspettare ben sette anni di fidanzamento, e la pazienza l’ha a quanto pare premiato…

