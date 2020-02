Raphael Gualazzi affronta il suo ennesimo Sanremo. Ormai non è più una sorpresa e anche per questo Festival ci si aspetta molto dalla sua canzone.

Raphael Gualazzi nasce ad Urbino l’11 novembre 1981. Figlio di Velio Gualazzi, fondatore con Ivan Graziani degli Anonima Sound, intraprende gli studi di pianoforte al Conservatorio Rossini di Pesaro, passando ai generi jazz, blues e fusion. Nel 2005 pubblica l’album d’esordio Love Outside the Window partecipando a diversi festival come il Fano Jazz, il Trasimeno Blues (dal 2007 al 2010, compresa l’edizione autunnale Bianco Rosso & Blues), il Java Festival di Giacarta e l’Argo Jazz, Ravello International Festival.

Nel 2008 esce in Francia la raccolta Piano Jazz, che include il brano di Gualazzi Georgia on My Mind, oltre a composizioni di artisti come Norah Jones, Diana Krall, Art Tatum, Ray Charles, Jamie Cullum, Michel Petrucciani, Chick Corea, Thelonious Monk, Dave Brubeck, Nina Simone e Duke Ellington.

Il suo successo arriva partecipando al Festival di Sanremo nel 2011 con Follia d’amore. Poi esce il secondo album in studio Reality and Fantasy: vince la categoria Giovani ed è rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2011. Il 2 maggio 2011, insieme a Gianni Morandi e Roberto Vecchioni, ha preso parte come ospite al programma televisivo musicale Due. Poi nel 2013 partecipa nuovamente a Sanremo, nella categoria Big, con i brani Senza ritegno e Sai (ci basta un sogno). Esce il suo terzo album Happy Mistake. Partecipa anche all’edizione 2014 di Sanremo, insieme a The Bloody Beetroots, con Liberi o no. Il 15 luglio 2016 esce, il singolo L’estate di John Wayne,[25] contenuto nell’album Love Life Peace. A maggio 2017 viene pubblicato il singolo La fine del mondo, parte della riedizione internazionale di Love Life Peace. Il 26 agosto 2017 è maestro concertatore della serata finale della Notte della Taranta.

Chi è Raphael Gualazzi: vita privata

Nel 2014 aveva svelato di essere fidanzato con un’atleta, ma non si conosce il nome della sua fiamma. Sul suo profilo Instagram vanta circa 17mila followers. Gualazzi tiene molto alla sua privacy.