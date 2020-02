Sanremo 2020 è alle porte, tra i rappresentanti della sezione adulti del Festival troviamo il pianista Paolo Jannaci con il suo brano, Parlarti adesso.

Paolo Jannacci è un noto pianista, figlio d’arte del cantautore Enzo Jannacci. Il giovane porterà la Festival dei fiori un grande ed emozionante brano, Parlarti adesso, dedicato alla sua figlia, ormai adolescente, Allegra. Il Festival avrà inizio a febbraio, precisamente dal quattro all’otto. Paolo si dovrà scontrare con altri 23 artisti, nella categoria dei BIG. Per il pianista è una delle prime volte sul parco dell’Ariston e questa opportunità lo farà avvicinare ancora di più al padre, icona vivida del cantautorato milanese.

Parlarti adesso, testo e significato del brano di Paolo Jannacci.

“Là fuori c’è la guerra e dormi

Ma qui ci penso io a te

Vorrei che non tremassi come me

Ho visto piangere un gigante

Figurati se non piango io

Che sono nato adesso amore mio

Confesso che non so, non so

Come si può, afferrare il vento

E il tempo che non ti do, è tempo perso

Voglio parlarti adesso

Solo per dirti che

Nessuno può da questo cielo in giù volerti bene più di me

Voglio parlarti adesso

Prima che un giorno il mondo porti via

I tuoi sorrisi grandi i giochi tra le porte

E quell’idea che tu resti un po’ mia

Non sarò mai pronto a dirti sì

Ma quando vai sai che mi trovi qui

E quando il modo di aiutarti

Sarà non aiutarti più

Sorridi in faccia all’odio e manda giù

Potrei svegliarti poi ma poi non so, se poi, sarà lo stesso

Ora è sempre il mio miglior momento

Voglio parlarti adesso

Solo per dirti che

Nessuno può da questo cielo in giù volerti bene più di me

Voglio parlarti adesso

Prima che un giorno il mondo porti via

I tuoi sorrisi grandi i giochi tra le porte

E quell’idea che tu resti un po’ mia

Non sarò mai pronto a dirti sì

Ma quando vai sai che mi trovi qui

Le stelle appese poi cadranno giù

E un giorno ci diremo addio

Ma se una notte sentirai carezze sarò io…

Voglio parlarti adesso

Prima che un bel tramonto porti via

Le corse senza fine, addormentarsi insieme

E quell’idea che tu resti un po’ mia

Non sarò mai pronto a dirti sì

Ma tuo padre sarà sempre qui

Si è fatto tardi… adesso dormi”

–Parlarti adesso