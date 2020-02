Il confronto, testo e significato del brano di Marco Masini | Sanremo 2020

Il Festival dei fiori sta per aprire le danze. Tra i BIG di quest’anno troviamo l’affezionato cantautore Marco Masini e il suo brano, Il confronto. Scopriamolo insieme.

Marco Masini è un celebre e attivissimo cantante e cantautore italiano. Dopo aver festeggiato il trentennale della sua carriera musicale, il cantante toscano ha deciso di tornare nuovamente sul palco dell’Ariston per dare vita e voce al suo nuovo brano: Il confronto. Il testo, che tenta di raccontare appieno l’anima del suo autore, si rivela struggente e sincero. Masini si apre al suo interlocutore, raccontando i grandi e pessimi momenti della sua esistenza. Il Festival di Sanremo aprirà le danze nei primi di febbraio, dal quattro all’otto. Masini dovrà confrontarsi con altri 23 sfidanti della sezione BIG.

Il confronto, testo e analisi della canzone di Marco Masini

“E sei stato un bugiardo non hai avuto coraggio

Quasi sempre imperfetto ma qualche volta saggio

E sei stato per qualcuno un marito mancato

E sei diventato padre ma non è capitato

E sei stato sul campo sempre dietro a un pallone

E ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore

Come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo

E sei stato importante e in lampo nessuno

Hai un cuore diesel che ci vai piano

La vita è un flipper e infatti ci giochiamo

Ma cosa aspetti a dire basta

E in quello specchio a urlare “cambia faccia”

Non sei arrivato qui per sbaglio

Hai dato tutto il peggio

Ma hai fatto del tuo meglio

E no la vita non è giusta

È che il passato ci esce dalla testa

Come canzoni dalla radio

Amori nell’armadio

Un po’ ti odio un po’ ti amo

Ma oltre la paura del confronto

Hai vinto tutto

E sei stato uno stronzo quando lei ci credeva

L’hai lasciata morire lì con te alla deriva

Ma sei stato un signore quando non hai risposto

E ti bastavano due parole, due parole, per rimetterla a posto

Il cuore è un killer preso alle spalle

Il mondo è open sopra miliardi di stelle

Ma cosa aspetti a dire basta

E in quello specchio a urlare “cambia faccia”

Non sei arrivato qui per sbaglio

Hai dato tutto il peggio

Ma hai fatto del tuo meglio

E no la vita non è giusta

È che il passato ci esce dalla testa

Come canzoni dalla radio

Amori nell’armadio

Un po’ ti odio un po’ ti amo

Ma oltre la paura del confronto

Hai vinto tutto

Hai vinto tutto

Ma oltre la paura del confronto

Hai vinto tutto

E no la vita non è

E no la vita non è giusta

È che il passato ci esce dalla testa

Come notizie sul giornale

Impronte su un pugnale

Non vuoi cadere non puoi volare

Ma oltre la paura del confronto

Ma oltre la paura del confronto

Il confronto

Forse adesso ti è chiaro mi son dato il permesso

Di parlarti davvero e accettare me stesso.”

–Il confronto