Marco Masini, chi è l’ex Aurora Nardozzi: età, foto, vita privata, carriera della donna che è stata con il cantante toscano per diversi anni.

Aurora Nardozzi, ex Miss Maglietta bagnata, è stata l’ex compagna di Marco Masini. I due hanno vissuto una storia d’amore molto intensa, dal 2011 al 2013. In una vecchia intervista al settimanale “Visto” lo stesso cantautore italiano aveva svelato i motivi della rottura: “Finita per incompatibilità caratteriale. Non credo nell’amore eterno. Convivere aiuta ad accelerare certi processi. Le separazioni sono sempre traumatiche. Poi, a una certa età, subentra la paura di restare soli. Hai bisogno di avere qualcuno accanto, un sostegno, io poi soffro di aritmia cardiaca”. In passato la ragazza è stata anche vittima di tentativo di violenza fisica quando viene fermata a Lungarno Santa Rosa di Firenze da due uomini, forse dell’est, che cercano di rapinarla. Grazie all’aiuto di un giovane ragazzo tunisino, riesce ad uscirne illesa. Agli agenti subito svelerà, come svelato da “La Nazione: “Volevano violentarmi”. Dal tentativo di rapina ad un tentativo di abuso visto la bellezza fisica della ragazza. Dopo averle strappato la borsa, i due aggressori la spingono dietro un cespuglio dove le abbassano i pantaloni. Proprio per questo motivo la coppia decise di andare a convivere sotto lo stesso nido d’amore.

Chi è Aurora Nardozzi: vita privata

La stessa donna è stata anche una commessa a Savona, partecipando anche ad Uomini e Donne diventando la corteggiatrice di Jack Varone. Il tutto è avvenuto prima della sua storia d’amore con lo stesso Masini, ufficializzata nel 2011, vissuta appieno nonostante i ventuno anni di differenza. I due hanno vissuto insieme per diversi anni. Aurora non possiede alcun account Instagram e Facebook con cui poter interagire con i fans.