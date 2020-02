Maestra Flavia: chi è la prof di La Pupa e il Secchione – VIDEO

Chi è Flavia Mistichelli, alias Maestra Flavia: la prof di La Pupa e il Secchione, curiosità e vita privata, dove insegna e come mai è famosa.

In queste prime puntate del reality La Pupa e il Secchione, si è fatta notare Flavia Mistichelli. La prof del programma è una docente dell’Itis Luigi Trafelli di Nettuno, in provincia di Roma.

In molti, in trasmissione, hanno fatto notare la sua intransigenza, ma chi la conosce afferma che ha anche un cuore d’oro.

Flavia Mistichelli, la prof di La Pupa e il Secchione

La maestra Flavia ha lasciato ottimi ricordi in quanti sono stati suoi alunni, ricordano le pagine di cronaca locale. Ma intanto tra Pupe e Secchioni in molti ne ricordano in queste settimane la sua intransigenza. Flavia Mistichelli, dopo anni di insegnamento all’Itis di Nettuno, è diventata preside dell’istituto alle porte di Roma, dove tuttora svolge le sue funzioni.

In queste settimane, ha messo in difficoltà soprattutto le ‘pupe’, ovviamente. Ad esempio, Martina Di Maria ha dimostrato molto impegno, ma poi è andata quasi nel panico quando la maestra Flavia l’ha interrogata sulla tabellina del 4. Ovviamente, poco si sa della vita privata di Flavia Mistichelli, che è comunque già una star della tv.