Irene Grandi, chi è il marito Lorenzo Doni: età, foto, carriera e vita privata

Lorenzo Doni, avvocato e insegnante di golf fiorentino, è il marito di Irene Grandi. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Irene Grandi è una cantante che non ama stare troppo sotto i riflettori del gossip, ma non è riuscita a tenere nascosta alcune importanti notizie sulla sua vita privata. Tra queste c’è il matrimonio con Lorenzo Doni, un affascinante avvocato fiorentino che l’ha portata all’altare nel 2018, a coronamento di una bellissima storia d’amore. L’artista toscana gli ha detto il fatidico “sì” in Sardegna, durante una cerimonia da favola che ha dato inizio a una seconda vita per entrambi (prima di lui, nel 2003, aveva sposato Alessandro Carotti a Las Vegas, ma la loro storia è finita nel 2009). Conosciamolo più da vicino.

Leggi anche –> Chi è Irene Grandi: età, carriera e vita privata della cantante italiana

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Lorenzo Doni

Lorenzo Doni è un affermato avvocato di Firenze con una grande passione per il golf, sport che insegna nella prestigiosissima struttura della “John Jacobs Practical Golf School” all’Is Arenas Golf & Country Club, in Sardegna. La sua storia d’amore con Irene Grandi è nata “per caso” in un contesto diverso da quello musicale, e forse proprio per questo ancora più importante e speciale. I due si sarebbero conosciuti grazie ad alcuni amici comuni (come noto la cantante fiorentina non ha mai abbandonato la sua città) e sono convolati a nozze dopo un lungo corteggiamento da parte di lui. “Mi cercava, mandava messaggi, ma io ci ho messo un po’, non avevo mica capito: capitolata per insistenza” ha confessato la cantante in una recente intervista.

Il matrimonio (blindatissimo) è stato celebrato lunedì 2 luglio 2018 nella chiesetta di San Pietro a Nerbolia (Oristano) da un frate cappuccino amico degli sposi, e la cantautrice ha voluto dedicare Hallelujah di Leonard Cohen al neo sposo. I successivi festeggiamenti, invece, si sono tenuti in un locale della costa sarda, un posto significativo per la loro storia d’amore. (Lorenzo Doni, tra l’altro, possiede da una decina d’anni una casa a Narbolia, dove i due hanno trascorso bellissime vacanze insieme).

EDS