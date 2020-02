Il festival sta per aprire le danze. Tra i BIG notiamo nomi giovani e freschi, fra cui spunta il nome di Alberto Urso, col suo brano Il sole ad est, vincitore di Amici.

La 70ª edizione di Sanremo partirà il 4 febbraio e già da alcuni giorni sono stati resi noti i nomi dei BIG che concorreranno per il podio. Fra questi sbuca il nome dell’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, Alberto Urso. Il giovane porta sul palco dell’Ariston un brano dalle tonalità classiche, ai limiti del lirico. Non è un segreto che Alberto sia un tenore mancato, peculiarità che dona al suo brano un’ingannevole atmosfera amarcord, dietro la quale si nasconde un testo maturo e intraprendente: Il sole ad est.

Il sole ad est, testo e significato del brano di Alberto Urso

“Le onde che portano navi per mare

E lontano lo sguardo di un faro

Tra noi e il divenire

È un lento fuggire

Le luci di casa mi sembrano stelle

Su terre che han voci materne

Nel mio scomparire

Se ne vanno a dormire

Per te

Ho nel cuore il sole ad est

E nel mondo ovunque vada

Mi ricorderà la strada

Che porta fino a te

Sei come il sole ad est

Io lo so comunque vada

In questa vita complicata

Ritornerò da te

Sarò navigante tra nuvole e vento

Vedrò all’orizzonte i confini del mondo

In cui tu sei il mio tempo

Guardi nel blu mentre vola un pensiero

Per te

Ho nel cuore il sole ad est

E nel mondo ovunque vada

Mi ricorderà la strada

Che porta fino a te

Sei come il sole ad est

Io lo so comunque vada

In questa vita complicata

Ritornerò da te

Io ritornerò da te

Per te

Ho nel cuore il sole ad est

E nel mondo ovunque vada

Mi ricorderà la strada

Che porta fino a te

Sei come il sole ad est

Io lo so comunque vada

In questa vita complicata

Ritornerò da te

Io ritornerò da te”

–Il sole ad est