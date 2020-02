Grande Fratello Vip | Antonella Elia furiosa col fidanzato | “Me la paghi”

Antonella Elia fidanzato: Piero visto con la sua ex, la storica soubrette di Mike Bongiorno, chiusa da settimane nella casa, non la prende bene.

È una Antonella Elia in crisi quella che nella puntata in diretta del Grande Fratello Vip 4 del 3 febbraio 2020 si è lasciata andare ad un duro sfogo. Destinatario il suo fidanzato Piero, che stando a quanto svelato da Riccardo Signoretti, direttore di ‘Nuovo’, sarebbe stato visto con un’altra donna.

E questo a solo pochi giorni dall’ingresso dell’uomo nella casa del Grande Fratello Vip 4 per fare una sorpresa alla Elia. Ora però giunge la paparazzata, con la donna misteriosa che sarebbe una sua ex. Ovviamente Antonella Elia non l’ha presa bene e si è lasciata andare con alcuni coinquilini. All’inzio sembrava preoccupata perché convinta che fosse successo qualcosa di grave. Poi ha saputo che lei era la ex del suo fidanzato e questo ha scatenato tutta la sua rabbia. Le vengono mostrate le foto di ‘Nuovo’, e lei prorompe: “Questa me la paghi”.

Antonella Elia, rabbia per il comportamento del fidanzato

Ma la crisi vera c’è stata dopo la puntata, con Antonella che si è lamentata con Pago, Serena ed Aristide nella suite. “Dovrà spiegarmi questa cosa, non la vedeva da 9 mesi e lo fa ora che io sono qui. È stato davvero sgradevole, c’è qualcosa che non va ed io voglio sapere”. Non si sa niente della reazione di Piero, che avrebbe rifiutato di rilasciare delle dichiarazioni in merito. Sembra plausibile che la produzione del ‘Grande Fratello Vip 4’ faccia il possibile però per riportare l’uomo nella casa, allo scopo di avere un chiarimento con la sua compagna.

