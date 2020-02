Gessica Notaro choc, l’occhio massacrato mostrato per la prima volta – VIDEO. Il video su Instagram che ha colpito tutti i suoi fan.

Gessica Notaro ha compiuto un gesto di grande coraggio sul suo profilo Instagram. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha mostrato per la prima volta l’occhio sfigurato mentre si trova in ospedale poco prima di un passaggio chirurgico decisivo. Infatti, come spiega lei stessa, oggi i medici le taglieranno le palpebre che fino a questo momento sono stati unite per vedere le condizioni dell’occhio sotto.

Gessica Notaro, la dedica al medico che l’ha salvata

Conscia del grande supporto che le ha dato dal giorno dell’aggressione il medico curante, Gessica lo ha voluto ringraziare pubblicamente con questo commovente post sulla sua pagina Facebook, sotto una foto che li ritrae abbracciati: “Nonostante le bellissime esperienze che la vita mi sta regalando, il mio rimane un percorso molto doloroso e a volte stremante.. a volte anche io attraverso delle fasi delicate e penso di non farcela.. ma poi guardo negli occhi i miei dottori, ascolto il suono della loro voce, e dove non arrivo io con le mie forze sono loro a trasmettermi l’entusiasmo giusto per continuare a lottare, lui è il dottore che mi cura dall’inizio e che per un anno e mezzo non mi ha mai lasciata, senza mai voler nulla in cambio. Questo per il grande affetto che ha per me, perché poi questo è il bello da una tragica esperienza nascono dei legami di amicizia ‘veri’ che difficilmente in altre circostanze troveremmo”.

La storia di Gessica Notaro

La Notaro venne sfregiata dal suo ex fidanzato il 10 gennaio 2017 con dell’acido gettatole in pieno viso. Lui si chiama Edson Tavares, è di origini capoverdiane ed aggredì la riminese per ripicca. L’ultima sentenza dei giudici lo ha visto condannato al carcere per i prossimi 15 anni, cinque mesi e 20 giorni.