Gessica Notaro, chi è il fidanzato Marco: età, vita privata, curiosità

Ormai è ufficiale: il cuore di Gessica Notaro batte per Marco. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul fidanzato dell’ex concorrente di Ballando con le stelle.

Gessica Notaro è di nuovo felicemente innamorata. L’ex concorrente di Ballando con le stelle, assurta a simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, ha deciso di mostrare la sua nuova fiamma sul suo profilo Instagram. Il ragazzo, un trentenne originario di Rimini, si chiama Marco e al momentosi sa altro sul suo conto. Ma una cosa è certa: la giovane romagnola perso la testa per lui.

Leggi anche –> Chi è Gessica Notaro, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Marco, dolce metà di Gessica Notaro

E così, dopo la relazione con il cubano trentottenne Allen Esposito Linares, con cui ha evidentemente troncato, Gessica Notaro si è legata sentimentalmente al bel trentenne, Marco appunto. I due sembrano molto affiatati e innamorati, tanto che la Notaro a commento di uno degli ultimi scatti pubblicati scrive: “Gli incontri più importanti della vita sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano. Questo è il destino”. Se non è una dichiarazione d’amore questa…

Come detto, del giovane si sa solo per il momento che si chiama Marco, che è di Rimini e – vedere per credere – è indubbiamente un bel ragazzo. A quanto pare attualmente vive a Milano: i due si sarebbero conosciuti sul finire del 2018, dopo di che hanno cominciato a frequentarsi. Ne è nato un amore e un sentimento fortissimo che i due non esitano di mostrare apertamente anche sui social.

L’augurio per Gessica, nota alle cronache (anche) a causa della triste vicenda che la vide protagonista – fu sfregiata dall’acido in pieno volto dall’ex fidanzato Edinson Tavares, il quale finalmente è stato condannato per il terribile gesto – è che la storia con Marco sia il tanto atteso nuovo inizio…

EDS