Fiorello, l’aneddoto su Amadeus: “Se non ci fossi stato io ad Ibiza”

Fiorello dà spettacolo durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo raccontando un aneddoto di Amadeus ad Ibiza.

Il 70° Festival di Sanremo è stato accompagnato da diverse critiche, alcune rivolte proprio al conduttore. Amadeus, infatti, è stato accusato di aver utilizzato delle parole inappropriate nei confronti di Francesca Sofia Novello, sebbene abbia spiegato in seguito che quanto detto è stato frainteso. Inevitabile, dunque, che durante la conferenza stampa di presentazione si tornasse su quella polemica. A farlo è stato Fiorello, il quale, con la consueta ironia, ha cercato di stemperare la tensione e di far capire che a volte Amadeus si trova in situazioni imbarazzanti senza nemmeno accorgersene.

Per fare capire come alcune volte non dia il corretto peso alle parole o alle situazioni in cui si trova, il comico ha raccontato un aneddoto risalente a diversi anni prima. I due erano andati ad Ibiza per le vacanze. Fiorello sapeva che quello era un luogo in cui tutto era possibile, mentre Amadeus era alla sua prima visita e non sapeva bene cosa aspettarsi. Entrati in una discoteca, Fiorello e gli altri amici perdono di vista il conduttore. Dopo qualche minuto di ricerca lo trovano su un cubo che ballava accanto a due ballerini.

Fiorello, l’aneddoto su Amadeus: “Se non ci fossi stato io…”



Fino a qui nulla di strano, ma Fiorello entra maggiormente nel dettaglio per fare capire la situazione: “Questi ballerini, posso dire di colore? Non è che poi scrivete…Posso? Di colore, erano completamente nudi. Avevano tutto il corredo, importantissimo corredo, di fuori. Solo che, capite, ballando sti due avevano ste cose che oscillavano e lui si trovava in mezzo”. Il racconto è accompagnato dalla risata fragorosa di Amadeus che ricorda evidentemente divertito il momento in cui si è trovato in mezzo ai due ballerini. Fiorello spiega allora che ha cercato immediatamente di avvertirlo, dicendogli di spostarsi, ma il conduttore in un primo momento non ha capito e gli ha fatto pure un gesto per fargli capire che non doveva disturbarlo.

Solo dopo, girandosi a destra e poi a sinistra ha capito dove si trovava ed è sceso. In conclusione Fiorello, dunque, chiude il racconto dicendo: “Ora mi capite? E voi vi lamentate se dice una parola, cioè non si era reso conto, se non fosse stato per me… Pensate se ci fossero stati i cellulari di oggi e qualcuno faceva un video di quella situazione”, poi rivolgendosi ad Amadeus aggiunge: “non ne saresti uscito mai più”.