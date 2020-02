Finto dottore stermina la propria famiglia: minacciavano il suo segreto

Un finto dottore ha cercato di uccidere la sua famiglia, composta dalla suocera, i cognati, la moglie e una figlia, quando si sono avvicinati a scoprire un segreto che nascondeva da 7 anni.

Satya Thakor, questo è il nome dell’uomo che ha tentato di uccidere la sua famiglia, per paura che scoprissero il suo segreto. Satya, rifiutato dalla facoltà di Medicina, ha finto di essere un dottore per sette anni quando in realtà passava le sue giornate in biblioteca a leggere libri di medicina. Quando sua moglie gli ha chiesto di prenotare una vacanza, però, non ha saputo più come gestire le sue menzogne.

La storia

L’uomo di 35 anni ha deciso di uccidere sua suocera Gita Lazman nel suo letto d’ospedale per rimandare la vacanza, ma sua moglie Nisha l’ha interrotto. Così Satya ha ucciso anche lei ed ha fatto lo stesso a suo cognato Priman Laxman e sua moglie Rashika Laxman. Quando la Polizia l’ha trovato, si era chiuso a chiave in un bagno e urlava di demoni e mostri.

Ha dopo confessato di avere delle allucinazioni in cui, invece di vedere la sua famiglia, vedeva dei demoni. Per questo motivo li avrebbe accoltellati. La sua rete di bugie si estende al giorno del suo matrimonio dove aveva finto un incidente automobilistico per non dover pagare la luna di miele. Anche dopo la nascita della figlia, Thakor aveva mantenuto in piedi le sue bugie sull’essere un medico, ma quando la moglie gli ha chiesto di organizzare una vacanza in America, ha dovuto trovare un modo per non farsi scoprire. Così ha organizzato la visita dalla suocera Gita, l’ha soffocata e successivamente pugnalata e, quando la moglie è intervenuta ha fatto lo stesso con lei. Per andare poi dal cognato e dalla cognata che dormiva. Chiuso a chiave nel bagno di Gita, si era pugnalato più volte e urlava riguardo a dei demoni, ma prima dell’arrivo della Polizia nessuno l’aveva sentito nominare dei demoni. Il giudice Paul Dugdale lo ha condannato a 28 anni di carcere.