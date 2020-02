Sanremo 2020, chi è Fadi: età, carriera e curiosità sul cantante italo-nigeriano che sarà sul palco dell’Ariston proprio nella prima serata del Festival.

Thomas O. Fadimiluyi, noto al pubblico come Fadi, è figlio di madre italiana e padre nigeriano, originario dell’etnia Yoruba, giunto in Italia negli anni Ottanta. Insieme ai suoi fratelli, cresce e si ‘forma’ sulla Riviera Romagnola. I genitori gestiscono infatti un alberghetto a Riccione e la radio passa i classici del liscio, da Romagna Mia a Ciao Ciao Mare. Anche per questo sono i genitori a trasmettergli i riferimenti musicali: Bob Marley, Ray Charles, Fela Kuti il padre, Battisti e Dalla la madre.

Chi è il cantautore italo-nigeriano Fadi

Si appassiona alla musica e riesce a mettere insieme i generi più disparati: agli ascolti trasmessi dai genitori ci aggiunge il grunge, i Fugazi, i Pearl Jam, gli Afterhours, poi ancora la musica da discoteca lanciata in Romagna, ma anche i Cosmetic e il nuovo cantautorato alla Brunori Sas. Da questi ascolti e queste commistioni, si forma la sua voglia di scrivere e cantare brani. La sua però è una carriera iniziata relativamente di recente.

Il primo singolo, Cardine, è uscito nell’estate 2018, seguito a ottobre dello stesso anno dal secondo estratto in attesa del disco, Se ne va. Anche grazie all’etichetta Picicca Records, la stessa di Brunori Sas, si ritaglia uno spazio nella generazione indie. In primavera del 2019, partecipa alla compilation Faber Nostrum, in cui la musica indie reinterpreta Fabrizio De André e canta il brano Rimini, che dà il titolo all’omonimo album del cantautore genovese. In estate, arriva il terzo singolo, ‘Canzone leggera’. Nell’autunno 2019, partecipa a Sanremo Giovani, rientrando nella lista dei 20 finalisti.