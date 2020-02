La nuova edizione del festival di Sanremo è alle porte. Tra i concorrenti della sezione BIG troviamo in cantautore Enrico Nigiotti con il brano Baciami adesso.

Sono ventiquattro i partecipanti della sezione BIG della 70ª edizione del festival dei fiori. Tra i vari concorrenti troviamo in cantautore toscano Enrico Nigiotti, rivelazione del talent show nostrano The Voice. Il suo brano, Baciami adesso, si lega ad uno stilema classico, aggiungendo ad un’atmosfera ballad rock un testo estremamente romantico, confezionato a dovere per la presentazione al festival di Sanremo. Il clima vintage creato da Enrico basterà a confermare la sua conquista del podio dell’Ariston?

Baciami adesso, testo e significato del brano di Enrico Nigiotti

“Sembra sempre inverno

Oggi è un mese che non so… non riconosco

Ci ringhiamo da lontano come i cani,

E ci pensiamo ancora più vicini

È così

È così… è così… è così

Che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui

È così

È così

Tu sei quello che proteggo dentro me

Ancora adesso che ti leggo senza scrivere

Sei in ogni volta che non penso e penso a te

Sei l’unica stanza che mi salva dal disordine

Baciami, baciami… baciami adesso

Sembra sempre inverno

Questo cielo che fa buio troppo presto

Questo senso di buttarci troppo sale

Questa voglia… voglia di sapore

È così… è così

Tu sei quello che proteggo dentro me

Ancora adesso che ti leggo senza scrivere

Sei in ogni volta che non penso e penso a te

Sei l’unica stanza che mi salva dal disordine

Baciami, baciami… baciami adesso

Fermarmi qui, in mezzo a tutta questa gente

E senza dire niente baciami adesso

Baciami, baciami… baciami adesso

…Che poi fa buio presto…”

–Baciami adesso