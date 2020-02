Bugo, chi è la moglie Elisabetta: età, carriera e vita privata

Conosciamo meglio la moglie di Bugo Elisabetta: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della donna di origini polacca

Bugo parteciperà alla nuova edizione del Festival di Sanremo 2020. Il cantautore italiano è sposato con Elisabetta dal 2011: i due hanno fatto il grande passo a New Delhi in India. In quel periodo la donna lavorava lì visto che la moglie è una diplomatica di origine polacca. I due hanno vissuto così insieme in India dal 2010 al 2014 per poi fare ritorno in Italia dove hanno avuto anche un figlio. Attualmente vivono a Milano.

Bugo, chi è la moglie Elisabetta: vita privata

Bugo è molto credente visto che ha frequentata una scuola di preti essendo anche chierichetto. Inoltre, è molto praticante vista la sua formazione religiosa: come ha svelato spesso legge anche diversi passi della Bibbia. I due non si fanno fotografare in pubblico e lo stesso cantautore non pubblica sui propri social scatti con Elisabetta.