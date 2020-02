Conosciamo meglio la fidanzata misteriosa di Anastasio: ecco tutte le curiosità della ragazza che cammina mano nella mano con il rapper

Anastasio sarà uno dei concorrenti del prossimo Festival di Sanremo 2020. Disco di Platino con “La fine del mondo”, in passato è stato fotografato da “Diva e donna” a Milano insieme ad una misteriosa ragazza con i capelli rosa. Il suo nome non è ancora noto, ma i due sono stati sorpresi mentre passeggiavano mano nella mano per le strade di Milano. I due si sono scambiati anche un bacio.

Anastasio, chi è la fidanzata misteriosa: foto, carriera e vita privata

Non ci sono altri indizi o foto insieme alla ragazza misteriosa. Si presenterà sul Palco di Sanremo con il brano Rosso di rabbia: “Questo titolo significa che non ho ancora iniziato, che per me questo un preludio. Stiamo già arrangiando i pezzi per il live e sono una vera figata. Sul palco insieme a me ci saranno tre musicisti fortissimi. Sarà uno show potentissimo. Dal vivo do il meglio di me, anche più che nella sala di registrazione”.