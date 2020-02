Conosciamo meglio la fidanzata di Alberto Urso Valentina Vernia: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della ragazza

Valentina Vernia nasce a Ruberia, in provincia di Reggio Emilia, il 24 novembre 1995. Ballerina Hip Hop e modern, è stata insegnante in una scuola a Sassuolo. Ha partecipato ad Amici nel 2018, ma nel 2016 è stata protagonista con un ballo nel film Tini – La nuova vita di Violetta. Nel 2018 partecipa allo show Dance Dance Dance e successivamente entra a far parte del corpo di ballo del talent X Factor curato da Roberto Ferrari. Nel 2019 fa parte del corpo di ballo dello show dedicato alla carriera di Albano Carrisi 55 passi nel Sole.

Alberto Urso, chi è la fidanzata Valentina Vernia: vita privata

Valentina possiede un profilo Instagram (@shadesof banana) che vanta circa 185.000 followers. Attualmente ha una relazione con Alberto Urso con i due che si sono conosciuti proprio ad Amici. Dopo la fine del programma, è stato ufficializzato il loro fidanzamento. A settembre lo stesso tenore ha svelato ai microfoni di Verissimo: “Non so se sono fidanzato, è una parola forte, ma frequento una ragazza. Ci vogliamo bene e ci troviamo bene insieme. Si chiama Valentina, ha partecipato con me ad Amici”.