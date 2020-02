Achille Lauro, uno tra i più attesi del festival di Sanremo 2020, ha affrontato un grande cambiamento proprio poco prima dell’esordio sul palco dell’Ariston.

Achille Lauro, cantante attesissimo per la settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020, ha conquistato la scorsa edizione con la sua ‘Rolls Royce’. Sempre in coppia col chitarrista e produttore Boss Doms, il duo ha continuato a far parlare di sé nei mesi passati. Soprattutto a causa del bacio scambiatosi a ’20 anni che siamo italiani’, programma condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Il cantante di ‘Ragazzi Madre’ è anche molto conosciuto per il suo stile eclettico e ricercato. Oggi, in occasione del red carpet per il Festival, ha sfoggiato un look sorprendente.

Dai preparativi al Red Carpet

A Sanremo sono tutti pronti: i cantanti sono arrivati, stanno facendo prove e servizi fotografici. E, come consuetudine, i 24 big presenti in gara, si sono preparati anche per il Red Carpet, dove hanno avuto modo di mostrare i loro look. Achille Lauro non è passato inosservato col pantalone elegante e la canottiera bianca che, commentano i fan sui social, ricorda lo stile dell’attore americano Ryan Gosling. Per prepararsi al Red Capet Achille, come ha mostrato sul suo profilo Instagram, si è affidato alle mani esperte del suo staff per un cambio look. Ha scolorito i capelli e li ha tagliati e poi si è concesso dei trattamenti skincare. Non per ultimo, il cambio dal suo riconoscibile smalto nero, per passare a un color melanzana.

