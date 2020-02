Mora, capelli corti e molti tatuaggi: scopriamo insieme chi è Francesca, la fidanzata di Achille Lauro. Età, vita privata, curiosità della compagna del cantante che si appresta ad affrontare il suo secondo Sanremo.

Sembrerebbe che anche il cantante che forse più di ogni altro ha stupito il pubblico televisivo del Festival di Sanremo per i suoi look eccentrici e le sue performance non proprio convenzionali, abbia trovato una ragazza che gli faccia battere il cuore.

Francesca, chi è la fiamma di Achille Lauro?

Francesca, questo sarebbe il nome della giovane che è stata recentemente avvistata assieme ad Achille Lauro.

Si scatenano naturalmente in queste ore le riviste di gossip per cercare di comprendere l’identità di colei che è stata colta dal settimanale Spy in atteggiamenti affettuosi con il cantante in un noto ristorante romano. Francesca, mora, con i capelli corti e uno sguardo sbarazzino, sembra già esteticamente riflettere un carattere grintoso e deciso. Saranno forse i tatuaggi che sfoggia o il trucco evidente ma di sicuro la ragazza sembrerebbe a prima vita essere adatta a tener testa al cantante romano.

Le dichiarazioni del cantante a Mara Venier in merito alla sua fidanzata

Francesca inoltre potrebbe essere la fidanzata di Achille Lauro da molto più tempo rispetto a quanto ci si aspetterebbe poiché recentemente in una intervista a Mara Venier durante la trasmissione Domenica In, il cantante aveva confessato di essere fidanzato da molto tempo. Potrebbe essere dunque proprio lei la ragazza a cui faceva riferimento il rapper che ancora in queste ore non ha rilasciato dichiarazioni in merito?

