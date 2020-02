Ugo Abbamonte, chi è: carriera, curiosità e vita privata

Chi è Ugo Abbamonte, carriera, curiosità e vita privata del giovane rampollo, diventato famoso per la sua relazione con Chiara Nasti.

Giovanissimo rampollo di una famiglia di imprenditori napoletani, Ugo Abbamonte ha conseguito la maturità classica, ma non sappiamo se abbia poi continuato l’università.

Il giovane è diventato famoso per la relazione con Chiara Nasti. Sarebbe stato uno dei principali motivi per cui la fashion blogger ha deciso di abbandonare “L’Isola dei Famosi”.

Curiosità e vita privata di Ugo Abbamonte: la storia con Chiara Nasti

L’influencer sorella di Angela Nasti dopo solo una settimana di permanenza in Honduras abbandonò all’epoca il reality. Più volte si è parlato di una sua rottura con il giovane napoletano, molto seguito su Instagram, dove ha oltre 80mila follower. In molte foto social, i due appaiono insieme in atteggiamenti complici e la stessa influencer, poco prima di buttarsi dall’elicottero in acqua, all’inizio dell’avventura all’Isola dei Famosi, aveva gridato “Ugo ti amo!”.

La coppia ama viaggiare: sono stati insieme a Bali, in Indonesia, e a Zanzibar. Il tutto nel giro di pochi mesi. Su Ugo Abbamonte sappiamo invece che è nato nel 1996 e che è amante del poker texano. Diverse sono anche le dichiarazioni d’amore che i 2 si sono scambiati negli anni sui social network. La coppia ha partecipato insieme al programma ‘Verissimo’, facendosi intervistare da Silvia Toffanin.