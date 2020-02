Treviso, il dramma di Cristiana, mamma di 4 figli stroncata dal tumore

Cristiana Da Silva, 52 anni, è stata uccisa da un tumore incurabile scoperto 5 mesi fa: lascia quattro figli e un marito che amava più di ogni altra cosa.

Non ce l’ha fatta Cristiana Da Silva: la 52enne e mamma di 4 figli è morta dopo 5 mesi di battaglia contro un tumore rivelatosi purtroppo incurabile. La donna viveva in Italia da 22 anni, da quando si era sposata con Paolo Barichello, con cui risiedeva a Caselle d’Altivole (Treviso) assieme ai figli Laura, Edoardo, Paola e Stefano. L’ultimo saluto le è stato rivolto sabato scorso, 1° febbraio, con una semplice cerimonia familiare alla Casa dei Gelsi di Treviso, dove era stata ricoverata negli ultimi giorni.

Leggi anche –> Mamma morta, aveva voluto partorire 3 mesi fa nonostante un tumore

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La coraggiosa lotta di Cristiana contro il tumore

Tutti ricordano Cristiana come una donna dal cuore grande e che non ha mai risparmiato un sorriso per chi le stava intorno, neanche quando il male la stava divorando: “Era gentile con tutti”. Aveva dedicato la sua vita dedicata alla famiglia. Il marito Paolo, molto conosciuto nel posto in quanto titolare di un’impresa di impianti elettrici, ha parlato del calvario vissuto negli ultimi mesi. “É stata una malattia terribile, che non le ha proprio lasciato scampo”.

Paolo aveva conosciuto Cristiana durante un viaggio in Brasile. Il loro sogno d’amore era stato coronato nel 1997, quando decisero di sposarsi in Sudamerica, dove hanno vissuto qualche mese per poi rientrare in Italia l’anno dopo. “Era gentile con tutti e un sorriso non lo lesinava a nessuno – ricorda ancora il marito tra le lacrime –, a Casella si era inserita benissimo e a lei piaceva vivere qui. Non lavorava perché con quattro figli da allevare non era facile avere anche un’occupazione fissa. Così si è dedicata sempre alla famiglia. Ha anche seguito i miei genitori che sono mancati nel 2006 e nel 2011. Li ha seguiti in tutto con enorme affetto”.

Cristiana aveva scoperto di avere un tumore nel 2018, ma in quella circostanza era stata operata ed era andato tutto bene. Sembrava ormai tutta acqua passata. Poi, lo scorso settembre, l’improvvisa ricaduta, stavolta in forma molto più aggressiva. “Abbiamo cercato di fare tutto il possibile ma purtroppo è stato inutile”, conclude Paolo, ancora incredulo per la tragedia che la vita gli ha riservato.

EDS