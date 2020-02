Stasera in tv – PresaDiretta, le anticipazioni del 3 febbraio

Appuntamento questa sera, lunedì 3 febbraio, con una nuova puntata di PresaDiretta: ecco tutte le anticipazioni di oggi su Raitre

Da non perdere questa sera, lunedì 3 febbraio, a partire dalle 21:25 con una nuova puntata di “PresaDiretta” in onda su Raitre. Verrà preso in esame l’allarme lanciato dall’intero mondo scientifico vista la pochezza di impollinatori, come api selvatiche e farfalle. In generale tutto il mondo degli insetti è al collasso: il 75 per cento degli insetti volanti è scomparso dalle nostre campagne. Per esempio, tanti cibi come mele, pere, kiwi, mirtilli, cioccolato, mandorle, senza gli insetti impollinatori, non arriverebbero più sulle nostre tavole. Tutto ruota intorno al crollo del numero degli insetti causato da alcune tipologie di pesticidi oggi vietati in Europa. Gli interrogativi posti sono tanti: da quali saranno le conseguenze del loro massiccio utilizzo avvenuto nel passato a quali rischi potrebbero avere sulla salute degli insetti i nuovi prodotti per l’agricoltura immessi nel mercato?

LEGGI ANCHE >>> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 3 febbraio prima e seconda serata





Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – PresaDiretta, le testimonianze

Nella puntata di questa sera ci saranno le testimonianze dei più autorevoli istituti scientifici europei impegnati nello studio del problema: nel racconto di Riccardo Iacona con Lisa Iotti, Antonella Bottini, Irene Sicurella, Raffaele Manco, Alessandro Marcelli. Infine, si cercherà di capire quali saranno le posizioni delle istituzioni comunitarie e del mondo dell’agroindustria.