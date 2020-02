Stasera in tv – A Quiet Place – Un posto tranquillo, la trama del film

Da non perdere questa l’appuntamento con il film A Quiet Place – Un posto tranquillo, in onda su Italia1 a partire dalle 21.21: ecco la trama e il cast del film

Questa sera, lunedì 3 febbraio, andrà in onda su Italia1 il film A Quiet Place – Un posto tranquillo. La Terra è devastata e invasa da predatori che hanno solo il senso come udito. Di origine extraterrestre, gli Abbott lottano per sopravvivere in una desolata New York City, in una nuova era di assoluto silenzio. Il minimo dei suoni può essere mortale: e così dopo dodici mesi dai primi avvistamenti dei mostri la famiglia è ancora forte. Imparare le regole di sopravvivenza in questa distopia silente è essenziale; tuttavia, un evento altrimenti gioioso sta minacciando una stabilità già fragile. Senza commettere alcun suono per non morire.

Stasera in tv – A Quiet Place – Un posto tranquillo, le curiosità

La scena nella vasca in cui Emily Blunt è stata eseguita in una sola ripresa. L’attrice, che interpretata la bambina sorda, si chiama Millicent Simmonds e nella vita reale è davvero non udente perché fin dalla nascita le sono stati somministrati sovradosaggio di farmaci che le hanno provocato questo problema perenne. Le riprese totali del film sono durate 36 giorni.

