Sampdoria Napoli Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Sampdoria e Napoli è il posticipo del lunedì sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si gioca lunedì 3 febbraio 2020, alle ore 20.45, il posticipo del lunedì sera della serie A che vede di fronte Sampdoria e Napoli, due squadre che finora hanno deluso in campionato.

La squadra di casa cerca punti in chiave salvezza, gli ospiti invece dopo la vittoria interna con la Juventus vogliono provare a dare continuità ai risultati.

Sampdoria Napoli: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 20.45 del 3 febbraio 2020 allo stadio Luigi Ferraris di Genova viene trasmesso in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Sono 21 le vittorie della Sampdoria nei precedenti al “Marassi” contro il Napoli, mentre 14 sono quelle degli azzurri. Complessivamente si registrano anche 17 pareggi. Se si guarda ai precedenti più recenti, ha fatto molto meglio il Napoli, che ha vinto sei delle ultime otto trasferte contro la Sampdoria. L’ultima vittoria dei padroni di casa il 3-0 rifilato dalla formazione allenata allora da Giampaolo a settembre 2018.

Sampdoria Napoli, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Classico 4-4-2 per la squadra di casa allenata da Claudio Ranieri, mentre Gattuso schiera il suo Napoli con il tridente. Queste le possibili formazioni:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Vieira, Ekdal, Linetty; Quagliarella, Gabbiadini. ALL.: Ranieri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. ALL.: Gattuso.