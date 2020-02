Moreno Longo, chi è il nuovo allenatore del Torino: età e carriera

Dopo l’esonero di Walter Mazzarri, la dirigenza del Torino ha deciso di puntare a Moreno Longo per il resto della stagione.

La pesante sconfitta sul campo del Lecce (i granata hanno perso per 4-0) ha convinto Urbano Cairo che era necessario un cambio sulla panchina. Il Torino di Walter Mazzarri, dopo un buon campionato nel 2019 e dopo un inizio di stagione convincente, stava attraversando una crisi profonda di risultati e gioco. L’inizio di questo mini ciclo negativo è stato due settimane fa con la sconfitta in casa del Sassuolo, seguita da quella roboante di settimana scorsa contro l’Atalanta (7-0) e da quella altrettanto dolorosa sul campo del Lecce (4-0). A cui si deve aggiungere l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Milan.

Undici gol presi e nessuno segnato in due partite sono un bagaglio pesante da trascinare che la dirigenza granata cerca di cancellare con un cambio di guida sulla panchina. Dopo l’esonero di Mazzarri, il Torino ha contattato e pare abbia trovato un accordo con Moreno Longo, allenatore giovane che ha dimostrato discreto talento sulla panchina del Frosinone, squadra promossa a sorpresa in Serie A nella stagione 2017-2018.

Moreno Longo, chi è il nuovo allenatore del Torino

Nato a Torino il 14 febbraio del 1976, Moreno Longo è stato un calciatore professionista. La sua carriera è cominciata proprio nel Torino, dove da ragazzino ha affrontato la trafila delle rappresentative giovanili sino a giungere in prima squadra. Dopo 3 anni da riserva, Longo è andato prima alla Lucchese e poi al Chievo Verona, squadra con la quale ha trovato un posto da titolare e conquistato una promozione in Serie A. Proprio quando sembrava che la sua carriera stesse avendo una svolta, Longo si è infortunato e la sua ascesa si è bloccata. Tornato in B con il Cagliari ha giocato altre tre stagioni da professionista una in Serie C1 con il Teramo e due nella C2 con Alessandria e Pro Vercelli.

Conclusa la parentesi da calciatore, Moreno ha studiato per diventare allenatore ed ha cominciato la sua nuova carriera proprio da Torino. Qui ha allenato gli allievi e la primavera ottenendo buoni risultati. Nel 2016 è stato scelto per allenare la Pro Vercelli in Serie B ed ha ottenuto una sofferta salvezza. Nel 2017 è passato al Frosinone ed ha strabiliato tutti con un gioco di qualità e propositivo. Contrariamente alle aspettative, la squadra ciociara ha ottenuto la promozione in Serie A. L’anno successivo è stato decisamente più complicato e dopo 16 giornate Longo è stato esonerato.