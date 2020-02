Maria Rosa Volpe: chi è la poliziotta premiata da Mattarella – VIDEO

Chi è la poliziotta Maria Rosa Volpe, premiata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo impegno quotidiano per i minori.

Maria Rosa Volpe è una poliziotta in prima linea per i diritti dei minori. Vive ad Agrigento e dal 1996 è responsabile dell’Ufficio Minori della Questura di Agrigento.

Di recente, si è occupata anche dei minori migranti che arrivano attraverso il Mediterraneo. Sensibilità e professionalità sono i suoi punti di forza. Per il suo impegno, è stata premiata dal presidente Mattarella.

Chi è la poliziotta Maria Rosa Volpe: il riconoscimento di Mattarella

La poliziotta ha infatti ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il titolo di Ufficiale all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nel 2016. Qualche anno dopo, è poi tornata al Quirinale in occasione della celebrazione della “Giornata Internazionale della Donna”. L’invito è stato ben accolto non solo dalla diretta interessata, ma da tutta la Polizia di Stato.

Maria Rosa Volpe è nota per un piccolo grande gesto, che ha fatto il giro d’Italia. Qualche anno fa, venne immortalata mentre dava da mangiare con il biberon a una piccola immigrata. Un gesto semplice, che ne dimostra la bontà d’animo. Anche per quell’episodio, ma non solo, la poliziotta dal cuore d’oro viene chiamata affettuosamente “Mamma Maria”.