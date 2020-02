Incidente in una foresta isolata, uomo salvato a 9000 chilometri di distanza

Un uomo travolto da una pila di tronchi è stato salvato grazie ad un segnale radio avvertito a 9000 chilometri di distanza.

Nel febbraio del 2019, Ken Smith, cittadino scozzese di 70 anni che ha deciso di condurre una vita isolata, si trovava in una zona remota della foresta di Lochaber (Scozia). Come ogni giorno, l’uomo si era diretto alla ricerca di legna e stava assemblando una pila di tronchi. All’improvviso, però, la pila ha ceduto ed i tronchi lo hanno investito imprigionandolo. Ancora cosciente, ma incapace di muoversi, Ken ha fatto l’unica cosa che poteva per essere tratto in salvo: ha lanciato un Sos con il radiofaro.

Leggi anche ->Suicidio Milano | scrive alla moglie e sbaglia numero | salvato

Si trattava di una situazione complicata, visto che l’uomo si trovava a circa 10 chilometri dalla prima strada e nessuno avrebbe potuto notarlo. Il segnale radio da lui inviato è stato inviato ad un centro di controllo a Houston (Stati Uniti). Pare infatti che il segnale radio fosse collegato ad un satellite statunitense. Ricevuto il segnale d’emergenza e registrata la posizione dell’uomo, gli operatori hanno contattato il team di soccorso montano di Lochaber e gli hanno comunicato l’emergenza.

Leggi anche -> Malore online, gamer 17enne salvato dall’avversario a 5000 km di distanza

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Uomo salvato a 9000 chilometri di distanza

Gli uomini del soccorso montano hanno sorvolato la zona segnalata dagli Stati Uniti ed hanno visto il povero Ken sotterrato da una massa di tronchi. Data la conformazione del terreno l’elicottero non poteva atterrare, ma 9 uomini sono stati calati per prestare soccorso all’anziano. Dopo averlo liberato dai tronchi si sono accorti che l’eremita aveva ferite di poco conto, ma che era necessario un controllo in ospedale vista l’età avanzata.

Portato d’urgenza all’ospedale di Belford a Fort Williams, l’uomo è stato ricoverato e curato. Per fortuna le ferite alla testa ed al busto non avevano causato danni interni e dopo un periodo di convalescenza Ken Smith è stato rimandato a casa. Adesso nessuno sa quali siano le sue condizioni di salute, visto che ha ripreso a vivere da solo nel mezzo della foresta.