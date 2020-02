Grande Fratello Vip, Antonio Zequila: corteggiato da un famoso cantante

Antonio Zequila, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sarebbe stato corteggiato da un famoso cantante. Così dichiara l’ex fidanzata Simona Tagli.

Simona Tagli, ospite a Mattino 5, ha parlato dell’ex fidanzato lanciando una notizia bomba. Federica Panicucci invita la showgirl ad assumersi le responsabilità di ciò che sta dicendo, ma Simona prosegue. Il concorrente del Grande Fratello Vip, oltre a vantarsi dei suoi ‘trofei femminili’ dovrebbe parlare anche di quelli maschili. La Tagli, come aveva fatto capire anche a Pomeriggio Cinque, è molto delusa dal comportamento del suo ex, con il quale ha condiviso una relazione di oltre sette anni. Ciò che l’ha ferita di più è che l’uomo non l’ha mai nominata all’interno della Casa.

“Lui parla troppo dei suoi trofei femminili. Dovrebbe anche diversificare e parlare dei trofei maschili”, così dichiara Simona Tagli parlando del suo ex Antonio Zequila. “Lui mi ha raccontato che ha avuto un grandissimo corteggiamento da questo cantante molto noto e amato da tutti, che anche io amo”, così prosegue. Eppure simona non fa il nome dell’artista che avrebbe corteggiato Zequila.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip, confessione choc di Carlotta Maggiorana: “Sto male”

Simona ha lanciato uno scoop sull’ex Antonio ed è probabile che nella prossima puntata del GF Vip, Antonio Signorini darà la possibilità a Zequila di replicare a questa notizia che. Come dice la sua ex, infatti, il vippone dovrebbe parlare dell’amore universale anziché fare riferimento solo alle storie avute con le varie donne dello showbiz.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!