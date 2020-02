Fabio Testi, il figlio bloccato in Cina: ecco perché non è stato avvertito

Fabio Testi, il figlio bloccato in Cina: ecco perché non è stato...

Fabio Testi non è stato ancora avvertito dagli autori del Grande Fratello Vip: suo figlio si troverebbe bloccato in Cina, parla l’agente

Il Coronavirus è l’argomento principale degli ultimi giorni. Anche un concorrente indirettamente è interessato a questa notizia, Fabio Testi, visto che suo figlio Fabio jr si troverebbe bloccato a Shangai. Ai microfoni di Fanpage.it è tornato a parlare il suo agente Raimo: “Fabio jr vive a Shanghai da anni ed è sereno, non ha provato a rientrare in Italia e non è rimasto bloccato diversamente da quanto ho letto in giro. Non ci pensa proprio a rientrare”. Poi ha aggiunto: “La produzione del Grande Fratello Vip si è messa in contatto con noi proprio per sincerarsi che non stesse accadendo nulla di pericoloso. Tutto falso, lui è sereno”.

L’uomo non sarà così avvertito di quello che sta succedendo fuori dalla casa visto che le dinamiche non sono così in pericolo. Fabio Testi continuerà la sua avventura nel reality, visto che è molto apprezzato dal resto della casa. Appuntamento a questa sera, lunedì 3 dicembre, con la nuova puntata di Grande Fratello Vip: potrebbe esserci novità importanti.