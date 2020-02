Eva Robin’s choc: “Violentata a 8 anni da un pedofilo, ma l’ho provocato io”. La controversa showgirl ha parlato del suo passato in una recente intervista.

Eva Robin’s pochi giorni fa ha rilasciato un’intervista a Peter Gomez durante la trasmissione televisiva “La confessione”. Delle tante cose che ha raccontato molti organi di stampa hanno ripreso solo le sue parole su Berlusconi e le olgettine. In realtà la Robin’s ha fatto delle dichiarazioni davvero scioccanti sul suo passato rivelando dettagli mai usciti prima.

Leggi anche –> Eva Robins si sposa: “Presto a nozze con una donna molto famosa” – VIDEO

Eva Robin’s e il passato scioccante: cosa è successo quando era bambino

L’inizio dell’intervista è subito scioccante. Gomez chiede: “Lei ha raccontato che la sua prima esperienza sessuale l’ha avuta a 8 anni (quando era un maschio e si chiamava Roberto, n.d.r.) con un amico di un’amica di sua madre, ma che non è stata violenza, ma anzi è stata lei a provocarlo”.

Leggi anche –> Eva Robin’s, chi è: età, carriera, vita privata della cantante e attrice

La risposta di Eva Robin’s lascia senza parole: “E’ stata una lotta di seduzione. Fui lasciata sola da questa dada (babysitter, n.d.r.) amica di mia madre che mi assisteva con questo che credo fosse una specie di delinquente col quale la signora intratteneva una relazione torbida. Io mi sentivo molto attratta nonostante non capissi mente mi ci si buttava addosso questa colluttazione come sarebbe finita. Ero un bambino di 8 anni. Poi corsi da mia mamma molto contenta dicendole ‘mamma, mamma il pipì del dado, il pipì del dadoì. E mia mamma è corsa in commissariato. Non c’era stata violenza e io non ho raccontato che da parte mia c’era stata tutta un’opera di seduzione nei confronti del malcapitato”.

CLICCA QUI per l’intervista completa

La già scioccante infanzia di Eva però non finisce qui. Infatti il primo rapporto completo avvenne a 12 anni con un uomo adulto sempre amico dei suoi genitori: “Aveva 65 anni e mi ha proprio iniziato alla sessualità. Mi ha insegnato come arrivare all’orgasmo.